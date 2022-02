Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fußgänger geschlagen

Werl (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:40 Uhr war ein 59-jähriger Mann aus Werl als Fußgänger auf der Steinerstraße unterwegs. Ein 38-jähriger, polizeilich schon erheblich bekannter Mann aus Werl, rempelte den 59-Jährigen an. Anschließend schlug er dem 59-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt. Der Schläger flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der 38-Jährige erhält nun eine weitere Strafanzeige wegen Körperverletzung. Strafrechtlich wird er sich für sein Verhalten verantworten müssen. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell