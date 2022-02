Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kennzeichen entwendet

Soest (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 01:30 Uhr wurden von einem in der Straße "Im Tabrock" geparkten Pkw beide Kennzeichen entwendet. Die Polizei in Soest bittet um Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen "SO-B1964" und zu verdächtigen Personen unter 02921-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell