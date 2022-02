Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter nach Diebstahl verfolgt

Soest (ots)

Für eine 26-jährige Soesterin endete die Nachtruhe am Nottebohmweg ziemlich abrupt. Gegen 05:20 Uhr wurde sie durch ein lautes Poltern aus dem Schlaf gerissen. Den Grund dafür lieferte ein Mann, welcher sich mit einem an sich genommenen Schlüssel Zugang zu dem Mehrfamilienhaus am Nottebohmweg verschaffte. Den Schlüssel hatte er zuvor aus dem Pkw der 26-Jährigen entwendet. Als der Täter die Wohnungstür der Geschädigten öffnen wollte, wurde die Soesterin durch die Geräusche wach. Nachdem sie dann selbst ihre Tür öffnete, konnte sie den Täter noch im Hausflur antreffen. Der Täter flüchtete unmittelbar - die Geschädigte konnte ihn aber noch eine kurze Strecke verfolgen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkelhäutig - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - ca. 25 bis 30 Jahre alt

Die Polizei in Soest bittet um Hinweise unter 02921-91000. (we)

