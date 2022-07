Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Rotlichtverstoß

- Rheinfelden

Am 08.07.2022 ereignete sich um 17:50 Uhr auf der B 34, an der AS Rheinfelden-Süd zur A 861 in Richtung Schweiz, ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Die 29-jährige Seat-Lenkerin befuhr die B 34 in westlicher Fahrtrichtung. An der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete sie das geschaltete Rotlicht und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem bevorrechtigten Pkw. Durch die Kollision wurden die Airbags beider Fahrzeuge ausgelöst und es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 20.000 bzw. jeweils Totalschaden. Die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer sowie der 54-jährige Unfallgegner wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

