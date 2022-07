Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Schwörstadt

Am 08.07.2022, kurz nach 17 Uhr, befuhr eine 42-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg der Hauptstraße in Schwörstadt in Richtung Rheinfelden. Mitten im Ort fuhr sie unvermittelt auf die Fahrbahn und in Schlangenlinien frontal einem Pkw Dacia entgegen. Kurz vor dem Zusammenprall konnte die Fahrradfahrerin noch nach links ausweichen, streifte den Dacia jedoch an der rechten Fahrzeugseite. Nach der Kollision ließ die Dame ihr Fahrrad liegen und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Eine Zeugin verfolgte sie bis zu ihrer Wohnanschrift, wo sie von der Polizei kontrolliert werden konnte. Bei der Fahrradfahrerin wurde ein Alkoholwert von über 3,5 Promille festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. EUR 1000 geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

