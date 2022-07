Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach: Kollision zwischen E-Scooter und Fahrrad

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Grenzach

Am 08.07.2022, kurz vor 17 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Scooter den Heerweg in Grenzach in östlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der Einmündung zum Salzländeweg überholt er einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, zog der Fahrradfahrer nach links um vermutlich in den Salzländeweg einzubiegen. Durch die darauffolgende Berührung zwischen den Beiden kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und verletzte sich leicht. Obwohl sich der Gestürzte lautstark bemerkbar machte, setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Der Fahrradfahrer war ca. 40 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare, trug eine blaue Jeanshose und T-Shirt und einen silbernen oder schwarzen Fahrradhelm. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Herrenrad mit grüner Aufschrift. Bei dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von ca. EUR 200.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

