Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorrollerfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.07.2022, hat sich der 67-jährige Fahrer eines Motorrollers in WT-Tiengen beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Kurz nach 08:00 Uhr war er mit dem Pkw einer 73 Jahre alten Frau kollidiert, die aus dem Allmendweg auf die bevorrechtigte Schaffhauser Straße eingefahren war. Der aus Fahrtrichtung Lauchringen kommende Motorrollerfahrer befand sich hinter einem Lieferwagen, der dort nach rechts abgebogen war. Der Roller wurde am Hinterrad erfasst, so dass der Fahrer stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 8500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell