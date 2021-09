Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau versucht älteres Paar zu bestehlen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (09.09.2021, 11:30 Uhr), kam es in Wuppertal-Barmen zu einem versuchten Diebstahl. Eine Frau entwendete einem älteren Herrn, der offensichtlich in Begleitung seiner Frau einen Supermarkt an der Märkischen Straße verließ, das Portemonnaie. Als der Mann die Täterin ansprach, warf sie ihm die Geldbörse vor die Füße und stieg auf der Beifahrerseite in einen Audi, an dessen Steuer ein unbekannter Mann saß. Ein 41-jähriger Zeuge stellte sich vor das Fahrzeug um die Flucht zu verhindern. Dann verließ die Frau das Fahrzeug und flüchtete -gefolgt von dem 41-Jährigen- in Richtung eines Feldes an der Straße Huxel. Dort konnten Polizeibeamte sie stellen.

Die Geschädigten sowie der Audi hatten sich zwischenzeitlich entfernt.

Um den gesamten Ablauf klären zu können, bittet die Polizei Zeugen sowie die Geschädigten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

