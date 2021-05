Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in ein Reihenhaus

17039 Ganzkow (ots)

In der Zeit vom 02.05.2021, 21:00 Uhr bis 03.05.2021, 06:00 Uhr kam es im Neubrandenburger Weg in 17039 Ganzkow zu Einbrüchen in ein Reihenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu zwei Wohnungen und einem Nebengelass des Reihenhauses, in dessen Folge sie die Räumlichkeiten durchsuchten. Es wurde Bargeld im geringen fünfstelligen Bereich und Werkzeuge entwendet, darunter verschiedene Sägewerkzeuge der Marke Festool sowie Spezialwerkzeuge für Industriekletterer. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 47.000 EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm am Tatort die Spurensuche und -sicherung. Zudem wurde die Tatortabreit von einem Fährtensuchhund unterstützt. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit in der Neubrandenburger Straße in Ganzkow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Werkzeuge machen können. Hinweise können an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

