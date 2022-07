Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Wintersbuckstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Wintersbuckstraße, in Höhe der Hausnummer 57, wurde am Freitag, 08.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, die hintere linke Fahrzeugseite eines dort geparkten schwarzen Ford Focus von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Nach Sachlage dürfte der Unfall akustisch wahrnehmbar gewesen sein. Deshalb erhofft sich das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), Hinweise von Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

