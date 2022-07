Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Einbruch in Gemeindezentrum

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag und Freitag, 07/08.07.2022, in das Gemeindezentrum in Bürchau ein. Zunächst versuchte der oder die Täter über eine Lagertüre sich Zutritt zu verschaffen. Nachdem dies misslang wurde ein Fenster eingeschlagen und eingedrungen. Eine Kommode und ein Abstellraum wurden durchsucht. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde noch versucht eine Kellertüre aufzuhebeln, dies misslang jedoch. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden an der Fensterscheibe. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Gemeindezentrum in der Straße "Bei der Säge" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

