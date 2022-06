Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 20.06.22, gegen 17:50 Uhr, stieß eine Pkw-Fahrerin im Bereich der Störtebekerstraße, Höhe Bauverein Rüstringen, bei einem Wendemanöver mit ihren braunen bzw. beigefarbenen Daimler-Benz A-Klasse und WHV-Kennzeichen mit einem Fahrradfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin setzte nach dem Zusammenstoß ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere Dame mit hellen, evtl. blonden oder weißen Haaren gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall, dem Fahrzeug oder zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell