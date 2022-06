POL-WHV: Fußgängerin mit Pedelec angefahren - Zeugen gesucht!

Wangerland (ots) - Am Dienstag, 21.06.2022, zwischen 11:00 - 19:00 Uhr, wurde ein im Bereich des Fasanenwegs in Horumersiel geparkter Pkw Hyundai Tucson mutwillig zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

