Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum - Machtsum (TK) Ein 56-jähriger Machtsumer parkte seinen PKW VW in der Zeit von Sonntag, 19.06.2022, 20.00 Uhr, bis Montag, 20.06.2022, 08.30 Uhr, in der Lindenallee in Höhe Hausnummer 12. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im vorderen Bereich fest, die auf eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug hindeuten. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 600 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

