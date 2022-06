Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu illegaler Müllentsorgung gesucht

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hee) - Innerhalb kurzer Zeit wurden in Bad Salzdetfurth, in dem Park zwischen Bahnhofstraße und Bahnhofsgasse, durch eine bislang unbekannte Person mehrere blaue Müllsäcke mit diversen Medikamenten abgelegt. Dies stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit der illegalen Müllentsorgung dar, sondern insbesondere auch eine Gefahr für dort spielende Kinder oder Tiere, aufgrund der in den Säcken befindlichen Medikamente mit unterschiedlichsten Wirkstoffen. Die Gefahr wurde mittlerweile durch den Bauhof der Stadt Bad Salzdetfurth beseitig. Die Ablage der Säcke erfolgte am 15.06.2022 und am 19.06.2022. Zeugen, die Hinweise auf die Person/die Personen geben können, die an der genannten Örtlichkeit die Müllsäcke abgelegt hat, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

