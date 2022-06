Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung auf dem Feuerwehrfest in Emmerke

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (KB) Am Samstag, den 18.06.2022, gegen 02:10 Uhr, kommt es auf dem Feuerwehrfest in der Sportallee in Emmerke zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben zwei unbekannte Täter den 42-jährigen Hildesheimer zu Boden geschlagen und anschließend auf das am Boden liegende Opfer mit beschuhten Fuß eingetreten.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

