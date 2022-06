LPI-EF: Vermisster aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 57-jährige Autofahrerin verlor am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr die Kontrolle über ihren Skoda. Auf der Bundesstraße 176 war sie zwischen Ostramondra und Backleben ins Schlingern geraten. Dabei stieß sie zunächst an eine Hauswand, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam schließlich neben der Straße zum Stehen. Kreislaufprobleme der Frau führten wahrscheinlich zu dem Unfall. Die 57-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus ...

