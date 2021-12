Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Parkbank in Brand gesetzt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitag gegen 00.50 Uhr rückte die Polizei zu einem Einkaufszentrum an der Kampstraße aus. Dort hatten Unbekannte eine freistehende Parkbank in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gelöscht werden.

Die Polizei in Moers bittet jetzt um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02841 - 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell