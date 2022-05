Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gleisläufer

Bielefeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (17. Mai) hat der Fahrdienstleiter der Bundespolizei eine Person in den Gleisen am Bahnhof Bielefeld-Brackwede gemeldet.

Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der beschriebene Mann in Gleisnähe angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 40-jährige Bielefelder mit zwei Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde. Wegen mehrerer Leistungserschleichungen und Diebstähle war er vom Amtsgericht Bielefeld zu zwei Geldstrafen von zusammen 1.700 Euro verurteilt worden. Da er die Strafen nicht bezahlt hatte, hat ihn die Staatsanwaltschaft die Haftbefehle gegen den säumigen Schuldner ausgestellt. Der 40-Jährige wurde verhaftet. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wird er die Strafe in den nächsten 170 Tage absitzen müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell