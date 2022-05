Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch, Auto geklaut, geflüchtet, angebrannt

Gumpelstadt/Dermbach/Vacha (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in das Gelände des Landschaftspflegeverbandes in der Straße "Auf der alten Warth" in Gumpelstadt ein. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Seitentür des dortigen Gebäudes und entwendeten Kettensägen und weiteres Werkzeug. Zu alledem entwendeten sie den auf dem Gelände geparkten Firmenwagen der Marke "Dacia". Das Auto wurde Freitagnacht (20.05.2022) bei Kirstingshof durch Beamte der Bad Salzunger Polizei fahrender Weise festgestellt. Die Verfolgung führte durch die Ortschaft Dermbach bis in ein Waldgebiet. Dort war jedoch die Fahrt für den Streifenwagen beendet und der Autodieb konnte unerkannt flüchten. Freitagmorgen gegen 06:20 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein Auto in einem Industriegebiet in Vacha brennt. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Auto und die Ermittlungen erbrachten, dass es sich bei dem Fahrzeug um den gestohlenen Dacia handelte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell