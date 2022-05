Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtaschendieb flüchtete und schlug erneut zu

Meiningen (ots)

Bereits am Dienstag berichtete die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Suhl über einen Handtaschendieb, der Montagnachmittag einer 55-Jährigen in der Landsberger Straße in Meiningen die Tasche entreißen wollte. Sie konnte den Angreifer in die Flucht schlagen. Weitere Ermittlungen erbrachten, dass der Mann nur ein paar Augenblicke später erneut zuschlug. Ebenfalls in der Landsberger Straße befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 71-jährige Frau in ihrem Garten, stand mit dem Rücken zum Zaun und wollte mit ihrem Handy Bilder machen. Der Unbekannte betrat unbemerkt das Grundstück, griff über die Schulter der Seniorin nach dem Smartphone der Marke "Samsung", entriss ihr das Gerät und flüchtete danach in Richtung Ortsausgang. Der Täter konnte in beiden Fällen wie folgt beschrieben werden: - ca. 20 bis 23 Jahre alt, - 170 bis 180 Zentimeter groß, - sehr schlanke, schlaksige Figur, - schmales Gesicht, markante Wangenknochen, - schwarze Haare, - südländisches Aussehen, - kein Bart, keine Brille, - bekleidet mit einer dunklen Hose und dunklen Windjacke mit Kapuze, - kleiner schwarzer, rundlicher Rucksack mit weißen Applikationen - weiße, neuwertige Turnschuhe - blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell