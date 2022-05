Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Telefontrickbetrügern

Landespolizeiinspektion Suhl/Schmalkalden (ots)

Aus gegebenen Anlass warnt die Suhler Polizei vor aktuellen Betrügereien. Nicht nur im Internet, sondern auch am Telefon suchen Betrüger nach Opfern für ihre Abzockversuche. Hierbei sind die Kriminellen sehr einfallsreich und haben ein buntes Portfolio, aus welchem sie schöpfen. Sie geben sich als falsche Bankmitarbeiter, vermeintliche Kriminalpolizeibeamte oder auch als Mitarbeiter einer Argentur aus, locken ahnungslose Menschen in die Falle und kommen so ans schnelle Geld. Die Betrüger verfolgen allesamt das gleiche Ziel: Mit möglichst wenig Aufwand, viel Geld "verdienen". Sie wollen nur eins: senible Daten, Geld oder Wertsachen. Die Polizei rät: - Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten preis. - Überweisen Sie nach einer telefonischen Aufforderung grundsätzlich kein Geld auf eine Bankverbindung, egal welchen Grund der Anrufer nennt. - Lassen Sie sich von einem Anrufer niemals unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. - Informieren Sie lebensältere Personen über die bestehenden Betrugsmaschen. In einem Fall aus Schmalkalden ging eine Dame Trickbetrügern auf den Leim. Im Rahmen des Telefonats versprach man der Frau einen Gewinn von knapp 50.000 Euro. Zuvor solle sie jedoch 1.000 Euro in Form von Gutscheinkarten übermitteln. Die arglose Schmalkalderin schöpfte keinen Verdacht und kam der Forderung nach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell