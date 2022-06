Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 18. Juni 2022, sind bei einem Verkehrsunfall in Resse vier Personen verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen fuhr um 12.20 Uhr auf der Middelicher Straße in Richtung Oemkenstraße. An der Einmündung Middelicher Straße/ Gallwiestraße warteten verkehrsbedingt drei Wagen. Der 18-Jährige sah die stehenden Fahrzeuge zu spät. Er konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, fuhr auf den letzten stehenden Wagen auf und schob diesen auf den stehenden Vordermann, der seinerseits auf den vor ihm stehenden Wagen geschoben wurde. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die drei verzichteten vor Ort auf medizinische Behandlung und wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Eine 40-jährige Gelsenkirchenerin, die zuvor als Beifahrerin in einem der wartenden Fahrzeuge gesessen hatte, wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

