Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen Badegast auf Sprungturm nieder

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe Unbekannter hat am vergangenen Samstag, 18. Juni 2022, in einem Freibad an der Adenauerallee in Erle einen 25 Jahre alten Badegast geschlagen und verletzt. Der Mann stand gegen 14 Uhr mit seiner Ehefrau auf einem Sprungturm, als sich die Gruppe vordrängelte. Als der Mann sie zur Rede stellte, schlugen die Männer auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in die Menge der Badegäste. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte der Geschädigte ab und gab an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

