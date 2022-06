Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennende Strohballen in Resse - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf einem Feld am Osterkampsweg haben ein oder mehrere bislang Unbekannte am Freitag 17. Juni 2022, gegen 23.55 Uhr, circa 300 Strohballen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Bepflanzung und Gebäude verhindern. Die Strohballen wurden unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

