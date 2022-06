Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen nach Aufbruch eines Firmenwagens

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Samstag, 18.06.2022 Uhr wurde die Polizei Gelsenkirchen gegen 02:00 durch einen aufmerksamen Bürger darüber informiert, dass sich zwei augenscheinlich unberechtigte Personen an einem in Gelsenkirchen-Horst auf der Boystraße geparkten Pkw zu schaffen machen. Tatsächlich konnten die zeitnah an der Einsatzörtlichkeit eintreffenden Polizeikräfte eine männliche sowie ein weibliche Person feststellen, die sich an einem geparkten Firmenfahrzeug mit eingeschlagener Heckscheibe befanden. Offensichtlich waren die Beiden im Begriff, mehrere Werkzeugkoffer zum Abtransport bereit zu stellen. Da die Personen, die mit einem Pkw BMW mit französischem Kennzeichen angereist waren, nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft oder einem festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sind, wurden sie vorläufig festgenommen. Der hochwertige BMW wurde sichergestellt. Die angebotene Möglichkeit, eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des drohenden Strafverfahrens zu hinterlegen, konnte nicht genutzt werden. Aus diesem Grunde werden die Tatverdächtigen noch am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell