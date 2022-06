Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Donnerstag, 16. Juni 2022 in Schalke versucht einen 12-jährigen Jungen zu berauben. Das Kind war um 15.45 Uhr zu Fuß auf der Schalker Straße unterwegs, als ihn die beiden Männer nach der Uhrzeit fragten. Der Junge holte daraufhin sein Mobiltelefon aus der Tasche, um nach der Uhrzeit zu schauen. Die Tatverdächtigen versuchten erfolglos dem Kind das Handy zu entreißen. Einer der Tatverdächtigen packte nun das Kind von hinten, sein Komplize schlug den Jungen. Als eine Passantin in einiger Entfernung auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete das Duo ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Flüchtigen waren circa 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatten schwarze Haare. Einer trug eine schwarze Kappe und ein schwarzes T-Shirt. Sein Komplize trug ein blaues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den flüchtigen Tätern oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

