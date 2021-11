Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falscher Polizist scheitert mit Betrugsmasche

Speyer (ots)

Als Sicherheitsbeauftragter der Polizei gab sich am Montag gegen 19:30 Uhr ein Unbekannter gegenüber einer 81-Jährigen am Telefon aus. Der Betrüger gab vor, mehrere Haushalte zu kontaktieren, um deren Sicherheitsstandards abzufragen. Da die Geschädigte bereits mehrfach sogenannte Schockanrufe erhielt, wurde sie auch dieses Mal stutzig und beendete das Gespräch. Somit konnte die Seniorin einen Vermögensverlust verhindern.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei: -Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an und schildern Sie den Sachverhalt. -Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. -Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, -Denken Sie daran. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben -Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

