Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Anonymer Hinweis führt zu Strafverfahren

Zoll stellt unversteuerte Zigaretten und Wasserpfeifentabak sicher

Hagen (ots)

Aufgrund eines anonymen Hinweises, dass in einem sogenannten Minimarkt unversteuerte Zigaretten und unversteuerter Wasserpfeifentabak verkauft werde, kontrollierten die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund am 15. Februar im Rahmen der Steueraufsicht einen Minimarkt in Hagen.

Im Tresen des Ladens fanden die Zöllner drei Stangen Zigaretten mit polnischer Steuerbanderole und 22 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak. In einem Transporter vor dem Geschäft lagerten weitere unversteuerte Zigaretten und unversteuerter Wasserpfeifentabak.

"Insgesamt konnten 7.950 Stück Zigaretten und über 99 Kilo Wasserpfeifentabak sichergestellt werden", so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund.

Gegen den Inhaber des Minimarkts wurde ein Steuerstrafverfahren wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden liegt bei mindestens 5.500 Euro.

