Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub auf Spielhalle/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat heute Morgen, 20. Juni 2022, eine Spielhalle in Erle ausgeraubt. Der Tatverdächtige betrat um 0.58 Uhr das Ladenlokal an der Ecke Marktstraße/Darler Straße, bedrohte eine 38 Jahre alte Angestellte und forderte sie unter Vorhalt eines Messers auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Der Tatverdächtige flüchtete unmittelbar nach der Tat mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, sein Gesicht hatte er mit einem Tuch verhüllt. Er ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur, hat sehr dunkle Augen und dicke, dunkle Augenbrauen. Über der rechten Schulter trug er einen schwarzen Rucksack. Er sprach deutsch mit einem unbekannten Akzent. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, insbesondere wird ein weiter Mann, der Stammgast in der Spielhalle ist und diese wenige Minuten vor dem Raub verlassen hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

