Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sperrung der Ostallee am 10. August

Trier (ots)

Am Dienstag dem 10. August wird die Ostallee in Trier, zwischen den Kaiserthermen und der Ampelanlage in Höhe des Alleencenters zweimal für jeweils 2 Stunden gesperrt.

Grund für die Sperrung sind kriminaltechnische Maßnahmen im Rahmen der Ermittlungen der SOKO "Rennen" nach dem schweren Verkehrsunfall am Abend des 31. Juli 2021.

Die Sperrungen finden zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 21 und 23 Uhr statt.

