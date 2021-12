Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Langfinger unterwegs

Edenkoben (ots)

In einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße wurde gestern Vormittag einem 67 und 72 Jahre alten Mann das Portemonnaie gestohlen. Bislang unbekannte Täter hatten sich unbemerkt an den Jackentaschen der beiden Männern zu schaffen gemacht und die Geldbörsen mit Bargeld und diversen Bankkarten herausgezogen. Vermutungen zufolge dürfte es sich bei den Unbekannten um eine Frau mit blonden Haaren sowie deren Partner gehandelt haben. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550. Im Menschengetümmel haben Taschendiebe oft ein leichtes Spiel, weshalb wir zu erhöhter Vorsicht mahnen.

