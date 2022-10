Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Auto zerkratzt - Monitor aus Schaukasten entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht durch Rollerfahrer

Ein bisher unbekannter Rollerfahrer streifte am Freitagmorgen kurz vor 9:30 Uhr beim Wenden auf dem Kundenparkplatz einer Metzgerei in der Zeppelinstraße einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Golf beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Rollerfahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Auto zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 6:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde in der Ziegeleistraße ein geparkter Mercedes im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Backnang: Monitor aus Schaukasten entwendet

Durch bisher unbekannte Diebe wurde der Schaukasten vor dem evangelischen Gemeindehaus im Heininger Weg aufgebrochen und der darin befindliche Monitor entwendet. Die Tat wurde am Freitagmorgen bemerkt, die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt. Der Monitor hat einen Wert von ca. 175 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

