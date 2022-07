Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Hilfeleistung falsch verstanden

Edenkoben (ots)

Am Morgen des 17. Juli erkannte ein 20-jähriger Rettungssanitäter auf seinem Weg zum Dienst bei der Rettungswache eine männliche Person in hilfloser Lage liegend auf dem Gehweg entlang der Staatsstraße und sprach diesen an, ob er Hilfe benötigte. Im Rahmen dieses Angebots drohte der 28-jährige Mann aus Maikammer dem Helfenden unvermittelt Schläge an und versuchte zudem, nach ihm zu treten. Der 20-Jährige flüchtete vor dem Täter, was dieser ausnutzte, um kurzerhand das Mobiltelefon des Helfers an sich zu nehmen, sich in dessen PKW zu setzen und damit davonzufahren. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung konnte der Täter schließlich nach Flucht vor der Polizei im Bereich der Klausenthalhütte festgenommen werden. Er war erheblich alkoholisiert und muss sich nun nach entnommener Blutprobe wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verantworten. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Vorfall unterrichtet. Während der Flucht vor der Polizei beschädigte der Flüchtende noch einen angrenzenden Weinberg und einen Funkstreifenwagen der Polizei.

