POL-PDLD: Bellheim - Wespennestentfernung führt zu Feuerwehreinsatz

Germersheim (ots)

Am späten Samstagmorgen kam es aufgrund eines gemeldeten Dachstuhlbrandes zu einem Feuerwehreinsatz in Bellheim. Der 39-jährige Anwohner versuchte mit einem Bunsenbrenner ein Wespennest unter dem Dach seines Einfamilienhauses zu entfernen. Der Hausbewohner hatte Glück, dass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Das Veterinäramt nimmt sich dem Sachverhalt an.

Ziehen Sie zur Entfernung eines Wespennestes unbedingt Spezialisten hinzu und handeln Sie nicht auf eigene Faust!

