POL-PDLD: Verkehrsgefährdung-Zeugen gesucht

Am 16.07.2022 gegen 18:45 Uhr befuhr die 37-jährige Landauerin mit ihrem PKW den Horstring von der Birkenstraße aus kommend in Richtung Horststraße/Schneiderstraße. Auf Höhe des dortigen Audi-Händlers näherte sich von hinten ein grauer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach einem Überholmanöver bremste der männliche Fahrer absichtlich und ohne triftigen Grund bis zum Stillstand ab. Die Geschädigte musste ebenfalls stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi-Fahrer entfernte sich anschließend zügig von der Örtlichkeit. Vom Fahrzeug ist lediglich ein LD-Kennzeichen bekannt. Wer hat den beschriebenen Verkehrsvorgang beobachtet und kann weitere Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

