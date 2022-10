Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit LKW, Unfallflucht, Einbruch, Umweltstraftat

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 18:55 Uhr und 19:10 Uhr beschädige ein bislang unbekannter Fahrrad- oder Pedelec-Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Lange Straße geparkten Mercedes Benz. An dem PKW entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Zeugen einer Umweltstraftat gesucht

Auf einer asphaltierten Fläche im Bereich Gewann Hahnenberg am Gemeindeverbindungsweg "Wanderweg" führte ein bislang Unbekannter vermutlich einen Ölwechsel an einem PKW durch. Hierzu ließ der Unbekannte das Altöl auf den Asphalt laufen, welcher hierdurch auf einer Fläche von rund zwei Quadratmetern verunreinigt wurde. Dies wurde der Polizei im Laufe des Donnerstagnachmittags gemeldet. Die Tat dürfte sich daher am selben Tag oder am Vortag ereignet haben.

Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Altenzentrum

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag und Donnerstag, 13:00 Uhr Zutritt zu den Kellerräumen eines Altenzentrums in der Wolfgangstraße. In einem dortigen Waschraum stemmte der Eindringling drei Automaten auf und entnahm das darin befindliche Bargeld. Zudem verursachte er hierdurch Sachschaden

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Obersontheim: LKW kommt von Fahrbahn ab- Fahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

Gegen 11:30 Uhr am Freitagmorgen war ein 49-jähriger Sattelzugfahrer auf der L1066von Mittelfischach in Richtung Gaildorf unterwegs. Hierbei kam er mit seinem Mercedes-LKW nach rechts von der Straße ab in das unbefestigte Bankett. Beim Gegensteuern rutschte das Gespann in einen Graben und kippte auf die Seite um gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro an dem LKW und dem Auflieger. Das Fahrzeug musste mit zwei Kranfahrzeugen geborgen werden. Hierzu war eine halbseitige Sperrung der L1066 erforderlich.

