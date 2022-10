Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Gandersheimer Str.,dortiger Baustellenbereich.Zeit: Di. 11. Okt. 2022, 14.55 Uhr. Ein LKW -Fahrer aus Einbeck und ein SUV-Fahrer aus Eschershausen warten in genannter Reihenfolge an der Lichtzeichenanlage im genannten Baustellenbereich. Aus ungeklärten Gründen betätigt der SUV-Führer das Gaspedal und fährt auf den LKW (Gespann bestehend aus Zugmaschine und Auflieger) auf. Durch den Auffahrunfall entstand nicht unerhebl. Sachschaden in Höhe von 150000.- Euro und der Baustellenbereich war zur Bergung vom LKW ca. 1 1/2 Stunden gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

