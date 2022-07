POL-NB: Einbruch in zwei Firmen

Neustrelitz (ots) - Im Zeitraum vom 08.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 11.07.2022, 08:30 Uhr kam es in 17235 Neustrelitz, Kranichstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Autowerkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten zwei Bootstrailer des Herstellers Brenderup. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 6.000 Euro. Die entwendeten Anhänger wurden in Fahndung gesetzt und die Ermittlungen ...

