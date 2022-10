Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Freitagabend um 22.35 Uhr beschädigte eine 45-Jährige in der Badtorstraße auf Höhe der Hausnummer 6 ein abgestelltes Fahrzeug. Die Frau hatte einen Holzscheit auf den geparkten VW Passat geworfen und hierbei die Motorhaube beschädigt. Der Vorfall soll von einem Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: 9-jähriges Mädchen verunfallt - Feuerwehr im Einsatz

Eine 9-Jährige musste am Freitagabend von der Feuerwehr Schwäbisch Hall befreit werden. Sie war gegen 18.40 Uhr in Begleitung ihrer 12-jährigen Schwester in der Wohnsiedlung Am Kressenbach in Bibersfeld auf einem Fahrrad unterwegs. Hierbei kam sie zu Fall und klemmte sich einen Unterschenkel in den Speichen des Vorderrades ein. Die Feuerwehr schnitt die leicht verletzte 9-Jährige frei. Ihre Schwester blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen

Auf der Kreisstraße 2568 zwischen Tüngental und Sulzdorf verursachte Freitagnacht gegen 23.45 Uhr eine 22-Jährige einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Die Fiat-Fahrerin kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw anschließend gegen einen Baum. Sie und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Frankenhardt: Betrunkener Autofahrer fährt Pkw in Graben

Samstagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Graben auf der B 290 bei Steinbach an der Jagst. Der unbesetzte BMW stand unfallbeschädigt im Flussbett des Steinbachs. An der Wohnanschrift wurde der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende 23-jährige Fahrer, samt alkoholisiertem und leicht verletztem 21-jährigen Beifahrer angetroffen. Der 23-jährige Fahrer musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung auf ihn zu. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Ob ein Schaden im Bachbett entstanden ist, muss noch geklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell