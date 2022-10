Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Körperverletzung und Raub

Winterbach: Spiegel beschädigt - Geschädigter gesucht

Kurz vor 15 Uhr befuhr am Freitag ein 83-jähriger Mercedesfahrer die Bachstraße und beschädigte auf Höhe des Weingutes Ellwanger mit seinem Außenspiegel einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend fuhr der 83-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, meldete den Sachverhalt dann doch noch kurz nach 17 Uhr auf dem Polizeirevier in Schorndorf. Die Polizei in Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, sucht nun den geschädigten Pkw, bzw. den geschädigten Fahrzeughalter. Bei dem Pkw könnte es sich um einen dunklen Ford handeln. An mehr konnte sich der 83-Jährige nicht erinnern. Mögliche Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier in Schorndorf melden.

Fellbach: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen 17.30 und 18.00 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker das Heck eines E-Klass-Mercedes auf dem Kundenparkplatz des Kauflandes in der Stuttgarter Straße. Am Mercedes entstand ein Schaden am Heck in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Kaufland-Parkplatz war zu diesem Zeitpunkt sehr stark frequentiert. Die Polizei in Fellbach, Tel. 0711/ 57720, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Schorndorf: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren

Am Freitag gegen 23.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Skodafahrer die Karlstraße und übersah auf Höhe der Forscherfabrik einen Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg. Es kam zum relativ leichten Kontakt zwischen Fahrzeug und Fußgänger, wobei der alkoholisierte Fußgänger glücklicherweise nur leicht verletzt wurde und nur ambulant behandelt werden musste. Am Skoda Octavia entstand kein Sachschaden.

Backnang: 17-Jährige geschlagen - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hatte am Freitag gegen 18.30 Uhr ein Streitgespräch am Backnanger Bahnhof auf der Fußgängerbrücke über den Gleisen. Im Laufe des Streites beleidigte und schlug der Unbekannte die 17-jährige Geschädigte, so dass diese zu Boden ging. Zur Tatzeit waren mehrere Personen ebenfalls auf der Brücke. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall auf der Brücke machen können.

Waiblingen-Neustadt: 61-Jährige überfallen

Auf dem Fußweg nach Hause wurde eine 61-jährige Frau am Freitag gegen 23.20 Uhr von einem Unbekannten in Neustadt überfallen. Der Mann griff die Frau am Kaffeeberg von hinten an, sodass sie stürzte und entwendete daraufhin mehr als hundert Euro Bargeld aus ihrer Jackentasche. Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrie den Angreifer in die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird als Osteuropäer, ca. 165 - 170 cm groß, sportlich schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Basecap mit kleinem Schild, eventuell einen Jogginganzug und lief auffallend breitbeinig. Der Geschädigten ist der Täter bereits in der S-Bahn aufgefallen. Er saß im gleichen Abteil der S3 und hat sie zu Fuß von der S-Bahn-Haltestelle aus verfolgt. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 950-422, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können.

