POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Oldenburg mit schwerverletzter 22-jährigen Radfahrerin+++

Oldenburg (ots) - Vergangenen Samstag kam es in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 11.40 Uhr befand sich die Radfahrerin am Marschweg an einer Bedarfsampel. Als die Ampel für sie grün anzeigte, überquerte sie die Fahrbahn. Ein 81-jähriger Autofahrer, der den Marschweg stadteinwärts befuhr, ...

