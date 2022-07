Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Vergangenen Samstag kam es in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 11.40 Uhr befand sich die Radfahrerin am Marschweg an einer Bedarfsampel. Als die Ampel für sie grün anzeigte, überquerte sie die Fahrbahn. Ein 81-jähriger Autofahrer, der den Marschweg stadteinwärts befuhr, übersah die Bedarfsampel und erkannte das Rotlicht zu spät. Durch den Zusammenstoß prallte die 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe und zog sich schwere Verletzungen zu. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Polizei den Marschweg kurzzeitig sperren. Die 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise von Zeugen nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.(840030)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell