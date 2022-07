Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zusammenstoß mit Baum endet für den Unfallbeteiligten glimpflich++

Oldenburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntag, 03. Juli 2022, gegen 04:15 Uhr, ein 38-Jähriger Mann aus dem Bereich Seelze. Nach einer Linkskurve kam er, aus bislang unbekannten Gründen, mit seinem PKW in Westerstede, Ot Lindern, Westersteder Straße, nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Alleinbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus verbracht, dort wurden bei dem Unfallbeteiligten aber nur leichte Verletzungen diagnostiziert. Der PKW und auch der Baum wurden bei dem Unfall beschädigt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Westersteder Straße, L820, wurde während der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergung des PKW und der Reinigung der Fahrbahn, voll gesperrt.

