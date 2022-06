POL-KA: (KA) Marxzell - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 564

Bruchsal (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Dr.-Karl-Meister-Straße in Bruchsal einen Gullydeckel von der Straße entfernt und warfen ihn in ein angrenzendes Gebüsch. Ein Passant stieß auf die Gefahrenstelle und meldete sie der Polizei, die den Deckel in der Nähe fand und einsetzte. Das Polizeirevier Bruchsal nimmt hierzu Zeugenmeldungen unter 07251 7260 entgegen. Ralf Minet, Pressestelle ...

