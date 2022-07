POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Trunkenheitsfahrt mit Pkw +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Samstag, dem 02.07.2022, wurde der Polizei gegen 23.07 Uhr ein Mann gemeldet, der nach dem Besuch in einem Bad Zwischenahner Lokal stark alkoholisiert mit einem Pkw losgefahren ist. Er konnte an seiner Wohnschrift mit einem Atemalkoholwert von 2,22 Promille angetroffen werden. Nun richtet sich gegen den 48-Jährigen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, in dessen Zuge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

