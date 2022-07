Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstahl im Kindergarten in Rastede verursacht hohen Sachschaden - Entwendet wurde Schokolade

Oldenburg (ots)

Bereits am letzten Juniwochenende kam es zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil eines Kindergartens in Rastede, bei dem die bisher noch unbekannte Täterschaft durch das Aufhebeln und Aufbrechen von Fenstern, Türen und Schränken einen erheblichen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht hat. Zunächst war kein Diebesgut bekannt geworden. Doch jetzt wurde festgestellt, dass die Täterschaft Merci-Schokolade aus dem Kühlschrank in einem blauen Beutel mit roten Griffen und aufgedruckter Weltkugel entwendet haben. Die Polizei geht hier von örtlichen "Nachwuchstätern" aus. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-144 entgegen.

