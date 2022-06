Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ilmenau (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich auf der "Pörlitzer Höhe" ein Verkehrsunfall. Der 56-jährige mutmaßliche Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt eines 22-jähriger Mannes. Die beiden Pkws kollidierten dermaßen miteinander, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Am Pkw des 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro, am Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Geschädigte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (ml)

