POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Einbruch in die Burg Hohenrechberg - 26-Jähriger durch Stich verletzt - Sonstiges

Aalen: Unfall nachträglich gemeldet

Bereits am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, der jedoch erst am Sonntag bei der Polizei gemeldet wurde. Beim Wechseln der Fahrspur auf der Stuttgarter Straße hatte ein 18-Jähriger mit seinem BMW den VW eines 20-Jährigen gestreift. Die beiden Beteiligten hatten sich zunächst geeinigt; der Unfallverursacher lehnte dann am Sonntag aber die Schadensregulierung ab, weswegen die Polizei informiert wurde.

Hüttlingen: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine schwere Verletzung an der Hand zog sich eine 54 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zu. Gegen 14.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Rad die Bachstraße vom dortigen Kreisverkehr kommend. Als sie auf einen Parkplatz einbog, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte.

Ellwangen: 52-Jährige musste zur Blutentnahme

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppten Beamte des Ellwanger Polizeireviers am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr an der Einmündung Haller Straße/Hohenstaufenstraße einen BMW. Bei der Überprüfung der Fahrerin wurde festgestellt, dass die 52-Jährige unter der Wirkung von Alkohol stand. Nachdem ein durchgeführter Test einen Wert von fast 2 Promille ergab, musste sich die Frau im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein der 52-Jährigen konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da sie diesen nicht mit sich führte und sie auch keine Angaben machen konnte, wo dieser sich befindet.

Ellwangen: 26-Jähriger durch Stich verletzt

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, einen 26-Jährigen am Samstagmorgen verletzt zu haben. Aussagen des 26-Jährigen zufolge, stürmte der 20-Jährige gegen 03.30 Uhr in sein Zimmer in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen und stach ihn mit einem spitzen Gegenstand in die Schulter. Anschließend flüchtete der 20-Jährige. Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in die Burg Hohenrechberg

Zwischen Samstagabend 19.30 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Gebäudekomplex der Burg Hohenrechberg ein, wo sie sämtliche Lagerräume und den Wohnkomplex durchsuchten. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 6000 Euro. Nennenswertes Diebesgut erbeuteten sie augenscheinlich nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Burg gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Auf rund 7000 Euro wird der Schaden geschätzt, der beim Brand eines Fiat Panda am Sonntagmorgen entstand. Das Feuer wurde gegen 5.30 Uhr bemerkt. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war, ist die Brandursache in einem technischen Defekt zu suchen. Durch den Brand wurde ein danebenstehender VW Golf und ein Rollladen an einem Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

