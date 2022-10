Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Cabrio mutwillig beschädigt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Auto beschädigt

Das Stoffdach eines Cabrios, das in der Marienstraße geparkt war, wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag mutwillig beschädigt. Unbekannte schnitten ein Loch ins Dach und verursachten dabei ca. 5000 Euro Sachschaden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen könnten, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Fußgängerin leicht verletzt

Auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Kalkofenstraße übersah am Montag gegen 11 Uhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer beim Rangieren eine Fußgängerin. Er stieß mit ihr zusammen und verletzte die Fußgängerin leicht, die daraufhin vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht wurde.

